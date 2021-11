Famalicão: Clube Motard Escorpiões celebram 21.º aniversário

Na noite do dia 16 de novembro, o Clube Motard Escorpiões, de Mouquim, assinalam o 21.º aniversário com um jantar comemorativo, marcado para as 20 horas.

Os interessados em participar neste momento comemorativo devem inscrever-se até ao dia 14 de novembro. O jantar tem o custo de 12,50 euros por pessoa.

O encontro está reservado a sócios e familiares. Os sócios que completam 20 anos de associados, em 2020 e 2021, serão alvo de uma distinção.

A festa terá continuidade a partir das 22 horas, no bar, com bolo e champanhe para todos.