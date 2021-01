Famalicão: Clínica vai transportar idosos às mesas de voto

A Clínica Médica Oldcare, de Vila Nova de Famalicão, vai transportar e acompanhar pessoas idosas aos respetivos locais de votação no dia das eleições presidenciais, marcadas para 24 de janeiro.

Susana Dias, diretora da clínica que atua na área de apoio domiciliário, explica que «as pessoas idosas que vivem sozinhos e precisem de auxílio no dia das eleições devem entrar em contacto com a clínica para agendar a deslocação». As marcações devem ser feitas através do telefone 919394371.

Recorde-se que o Ministério da Administração Interna informou que as pessoas que vivem em Estruturas Residenciais para Pessoas Idosas (ERPI) poderão fazer a inscrição para o voto antecipado, entre os dias 14 e 17 de janeiro – à semelhança dos cidadãos que estão em isolamento profilático obrigatório decretado pelas autoridades sanitárias –, podendo exercer este direito entre os dias 19 e 20, sendo os votos recolhidos por equipas organizadas pelas autarquias.

Assim, a iniciativa da Oldcare visa «colmatar as necessidades dos idosos que vivem sozinhos e precisam de apoio para ir votar no dia 24. Não podemos deixar que, face a toda esta situação, direitos fundamentais elegíveis na Constituição Portuguesa sejam colocados em segundo plano», conclui Susana Dias.