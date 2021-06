Famalicão: Classe Bar e D.Maria Pregaria agradecem apoio e prometem regresso para breve

A gerência do Classe Bar e D.Maria Pregaria recorreu às redes sociais para agradecer todas as manifestações de apoio, depois do incêndio que destruiu por completo os dois negócios, na tarde da última quinta-feira.

Numa mensagem com algumas fotografias que mostram o rasto de destruição deixado pelas chamas, os responsáveis pelas duas casas prometem um regresso para muito breve.

Leia a mensagem:

Esta será sempre a vossa casa!

Nascemos como “apenas um corredor” e, com o passar dos anos, evoluímos e crescemos até nos tornamos no que somos (ou no que éramos há dois dias). Não há palavras para descrever o que sentimos ao ver o que construímos durante 13 anos ser devastado em segundos. Foram horas, dias, anos de trabalho. Foi o projeto de uma vida, o projeto com que sempre sonhamos!

“E o que vamos ser daqui para a frente?” Era a pergunta que nos assombrava os pensamentos naquele momento de completa impotência, naquele momento fatídico, o pior que alguma vez vivemos. Foi o momento que nunca imaginamos ao longo de todos estes anos e que jamais iremos querer recordar. E, durante aquelas horas, olhamos à nossa volta. Vimos rostos fechados, olhos em lágrimas, e mãos na cabeça de todas as pessoas que fizeram parte deste nosso projeto. Vimos colaboradores, clientes e familiares, e aí percebemos que desistir nunca poderia ser uma opção. Percebemos que as pessoas que nos querem bem são o verdadeiro pilar da nossa estrutura e essa nunca vergará! Nunca nos deixarão desamparados e, por isso, queremos agradecer todas as mensagens, telefonemas e a onda de solidariedade que se gerou à nossa volta. Seremos eternamente gratos por isso! Lutaremos para voltar por todos vocês, para que os momentos guardados não sejam apenas memórias. Lutaremos para que façam sempre parte do nosso e do vosso presente! Que todos estes anos e momentos nunca sejam esquecidos e que juntos nos possamos reerguer! Começa agora uma nova história! Uma história que nunca será esquecida nem irá acabar. A nossa maior vontade é voltar a proporcionar-vos memórias felizes.