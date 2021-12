Famalicão: Classe Bar cria Centro de Testes à Covid-19 para que clientes se divirtam em segurança

O Classe Bar, agora localizado na Rua Barão da Trovisqueira, no centro de Vila Nova de Famalicão, decidiu montar um centro de testes à Covid-19 à porta do estabelecimento.

Com a obrigatoriedade da apresentação de um teste negativo para aceder a este tipo de espaços, e com as notícias que dão conta que as farmácias não estão a conseguir dar resposta a tantos pedidos de teste, a equipa do Classe Bar decidiu pedir autorização para a instalação de um contentor na via pública e torná-lo um centro de testes.

Os testes à Covid-19 são reconhecidos e realizados por profissionais de saúde, sendo que também podem ser utilizados ( por 48 horas ) em todas as outras situações em que a sua apresentação é obrigatória, como o acesso a hospitais e lares.

Este Centro de Testes é direcionado aos clientes Classe Bar, funcionando às sextas e sábados das 23h00 às 03h00.