Famalicão: CITEVE acreditado para realizar ensaios ao comportamento do fogo em materiais têxteis

O CITEVE – Centro Tecnológico Têxtil e Vestuário acrescentou ao seu portefólio a acreditação para a realização de ensaios de testes ao comportamento do fogo em materiais têxteis do interior de veículos automóveis ligeiros, como por exemplo estofos e têxteis de teto.

Este reconhecimento vem da UNECE – United Nations Economic Commission for Europe, através do IMT – Instituto de Mobilidade e Transportes. A acreditação diz respeito aos serviços técnicos relativos à homologação e fiscalização do mercado dos veículos a motor e seus reboques, e dos sistemas, componentes e unidades técnicas destinados a esses veículos para a designação “Comportamento ao fogo dos materiais utilizados na construção do interior de certas categorias de veículos a motor”.