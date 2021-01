A partir da próxima terça-feira, dia 2 de fevereiro, será retomada a circulação na Rotunda do Parque 1.º de Maio, uma vez concluída a intervenção urgente que decorria desde 15 de janeiro na rede pública de abastecimento de água naquela zona.

No entanto, a circulação decorrerá com as atuais condicionantes provocadas pelas obras de construção da Rede Urbana Pedonal e Ciclável de Vila Nova de Famalicão, sendo apenas permitida a circulação no sentido Rotunda Bernardino Machado – Estação da CP.