Famalicão: CIOR recebe parceiros europeus para reforçar a relação entre as escolas e as empresas

Está a decorrer, desde esta terça-feira, na Escola Profissional CIOR, um encontro presencial de parceiros do projeto Erasmus+, enquadrado na ação/chave 2, subordinado ao tema “Train, work and Succeed in Europe”.

A comitiva, que estará em Famalicão até esta sexta-feira, foi recebida no primeiro dia, na Câmara Municipal, pela vereadora da Juventude, Turismo e Voluntariado, Luísa Azevedo. Da agenda constam, ainda, visitas ao Made In, ao Centro de Emprego, assim como a empresas parceiras da CIOR como a AMG, em Esmeriz, e S. Roque, em Oliveira Santa Maria. Isto a par de um programa de visitas a equipamentos culturais do Município.

«O projeto tem em vista processos e estratégias de aquisição de competências de empregabilidade dos jovens para efeitos de aproximação ao mercado de trabalho, através do reforço da relação e cooperação entre escolas e empresas, como forma de facilitar o sucesso pessoal e profissional dos jovens», explicou, Amadeu Dinis, diretor da CIOR.

Para além desta escola profissional, são parceiros deste projeto as escolas e centros de formação Berufliche Oberschule Schwandorf, Alemanha (Coordenadora); IES Joan Maria Thomas Palma, Palma de Mallorca, Espanha; Samsun Rotary Kulübü Bilim ve Sanat Merkezi, Turquia; e Strukovna skola Sisak, Croácia.