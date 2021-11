Famalicão: CIOR participou nas Jornadas Pedagógicas Nacionais da ANESPO

“O Modelo Pedagógico no Horizonte 2030” foi tema das Jornadas Pedagógicas Nacionais, onde participou uma delegação da Escola Profissional CIOR, constituída pelo seu diretor, diretor pedagógico e coordenador dos cursos de educação e formação.

Este evento, promovido pela Associação Nacional de Escolas Profissionais (ANESPO), aconteceu no dia 12 de novembro, na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, numa iniciativa que contou com a participação do Secretário de Estado Adjunto e da Educação, João Costa, do administrador da Fundação Calouste Gulbenkian, Guilherme Oliveira Martins e do presidente da ANESPO, José Luís Presa, na sessão de abertura.

Uma oportunidade para analisar o que foi feito e para dar perspetivas futuras, «em busca do desenvolvimento de projetos colaborativos e da valorização do ensino profissional», afirmou Amadeu Dinis, diretor da CIOR e membro da direção da ANESPO.

A Escola Profissional CIOR, através do diretor pedagógico, José Paiva, e do coordenador dos Cursos de Educação e Formação, Arcélio Sampaio, foi responsável pela sessão sobre “A Escola e as condicionantes provocadas pela Covid 19 / Como recuperar as aprendizagens e o espírito de pertença?”

Falando dos 30 anos da ANESPO, Guilherme Oliveira Martins referiu-se ao projeto desta associação. Segundo o professor, «o perfil do aluno enquadra-se no paradigma das escolas profissionais, uma vez que, na formação e educação ao longo da vida, existe um conjunto de tarefas como a vocação dinâmica do ensino, que promove o acesso ao saber».

Por outro lado, o ensino profissional foi também bastante prejudicado com a pandemia e, ainda assim, num trabalho articulado com a ANESPO, trabalhou-se muito na mitigação destes efeitos, segundo João Costa que louvou ainda a capacidade de reinvenção das escolas para implementar estratégias de recuperação.