Famalicão: CIOR idealiza lancheira que permite manter a refeição mais quente

Alunos do curso Técnico de Eletrónica idealizaram e conceberam uma lancheira mais inovadora do que a tradicional.

A Lunchbox permite que o utilizador defina a temperatura a que pretende que os alimentos se mantenham por intermédio de uma aplicação para smartphone criado para o efeito, como explica o diretor do curso, Pedro Veloso.

Os alunos chegaram a este projeto depois de constatarem que a tradicional lancheira, utilizada para transportar e conservar a refeição fora de casa, não sofreu muitas alterações ao longo dos anos e que chegado o momento de desfrutar da refeição, muitas vezes, o conteúdo já está frio.

De acordo com aquele responsável do curso, a lancheira idealizada pela CIOR torna possível manter a refeição quente durante 5 a 6 horas. No caso de o utilizador necessitar de mais tempo de aquecimento basta ligar a LunchBOX à tomada mais próxima e assim, «além de manter a temperatura, ainda carrega a bateria interna para uma próxima utilização», acrescentou Pedro Veloso.