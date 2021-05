Famalicão: CIOR desenvolve atividades para despertar as crianças para as tecnologias

Os alunos da turma do 3º ano da Escola do Primeiro Ciclo do Ensino Básico de Valdossos, de Fradelos, participaram num workshop de eletrónica e instalações elétricas, desenvolvido pelo diretor do curso de eletrónica, automação e comando da Escola Profissional CIOR, Pedro Veloso. A iniciativa surge no âmbito de um protocolo estabelecido entre o Agrupamento de Escolas de Ribeirão e a CIOR. As atividades criadas pretendem sensibilizar e motivar as crianças para temas relacionados com a experimentação, pesquisa e descoberta nas áreas técnica e tecnológicas.

Neste workshop, os alunos aprenderam a um pisca-pisca em placa de circuito impresso e construíram um pisca-pisca em placa de circuito impresso. Cada estudante levou para a casa o produto final do trabalho realizado.

“Ficámos surpreendidos com a capacidade de execução destes alunos tão novos, no que se refere ao jeito, interesse, cuidado e atitude demonstrados”, afirmou Pedro Veloso. A atividade contou com o apoio de sete alunos do 10º ano, da turma EL27.