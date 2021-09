Famalicão: CIOR assinala 30 anos de ensino e formação

A Escola Profissional CIOR festeja 30 anos, uma data que começou a ser comemorada no arranque deste novo ano letivo.

Recorde-se que este novo estabelecimento de ensino arrancou a 11 de setembro de 1991, ao abrigo do PROAVE – Operação Integrada do Vale do Ave – nos termos do Dec. Lei nº 26/89 de 21 de janeiro.

Apesar da pandemia, a direção da Escola está apostada em assinalar a data e, através de Amadeu Dinis, manifesta o «sentimento de reconhecimento e gratidão a toda a comunidade educativa, antigos alunos e professores, parceiros institucionais e empresas que, ao longo dos anos, têm contribuído para a consolidação e afirmação da CIOR e do seu projeto educativo».

O diretor pedagógico, José Paiva, refere que «o nosso maior património é constituído por milhares de homens e mulheres que, educados e formados na CIOR, souberam construir projetos de vida como pessoas e profissionais». Acrescenta que «este é o nosso maior orgulho. O nosso maior capital».

Em nota à imprensa, a direção da CIOR acredita que o estabelecimento tem-se afirmado como um projeto educativo, formativo e sociocultural «permanentemente aberto, dinâmico e inovador». Anota que se trata de «um projeto que se tem consolidado na experiência, na cooperação interinstitucional e na procura sistemática de novos paradigmas que o tornam único, moderno e de qualidade».