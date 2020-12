Famalicão: Cintos de Segurança usados em mochilas é o projeto vencedor do Jump

“O Benefício” é o projeto vencedor do concurso Jump, organizado pelo município de Famalicão, em parceria com a UPTEC – Parque de Ciência e Tecnologia da Universidade do Porto.

O vencedor, com um prémio de cinco mil euros, é um projeto amigo do ambiente que reutiliza cintos de segurança para criar mochilas.

O Jump 2020, dedicada ao e-commerce, teve 17 concorrentes e três deles sobressaíram. “O Benefício” venceu, mas também foram premiados os projetos InSouto, uma plataforma de vendas e negócios direcionada para a base da indústria, e o projeto IPão que faz a ligação e-commerce entre padarias distribuidoras de pão e clientes que querem receber pão fresco.

A final do concurso, com entrega de prémios, decorreu na tarde da quarta-feira, num live streaming, transmitido na página de facebbok do Famalicão Made In. O primeiro classificado recebeu cinco mil euros, patrocinados pelas empresas Salsa e Porminho; o segundo ficou com 1500 euros atribuídos pela empresa Patentree; o terceiro levou mil euros, patrocinados pela empresa Wingsys.

Refira-se que o desafio, lançado no passado mês de junho, já vai na sua segunda edição e foi dirigido a startups e projetos assentes em novos modelos de negócio que promovam o E-commerce.

Recorde-se que o JUMP, que na sua primeira edição premiou três novos negócios na área da economia circular, tem como objetivo captar ideias de negócio e promover novas soluções e serviços para a indústria, as cidades e os cidadãos.