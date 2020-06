Famalicão: Cinema no Parque da Devesa

Já é conhecida a programação do Cinema Paraíso, iniciativa do Cineclube de Joane e da Casa das Artes de Famalicão. Este ano, devido à pandemia covid-19, os filmes serão apenas exibidos no Parque da Devesa, junto ao lago, sempre às 22 horas

A programação começa a 8 de julho, com Variações, de João Maia, prosseguindo no dia 15, com a versão portuguesa de Mr. Link, de Chris Butler. No dia 22, pode ver 1917, de Sam Mendes.

Para agosto, a programação reserva para o dia 5, O Meu Vizinho Totoro, de Hayao Miyazaki, e no dia 12, de Greta Gerwig, pode ver Mulherzinhas. A programação encerra a 19 de agosto com Parasitas, de Bong Joon Ho.

A entrada para estas sessões é livre, mas carece de levantamento obrigatório de ingresso no próprio dia da projeção, a partir das 15 horas.