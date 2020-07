Famalicão: Cinema no Jardim da Casa de Camilo

Este fim de semana há cinema nos jardins da Casa de Camilo Castelo Branco, em Seide, com dois filmes: a comédia “A General” e o drama “Amarcord”.

Os filmes são exibidos às 22 horas e para assistir deve inscrever-se através do email [email protected]. Devido à covid-19, a assistência está limitada a 50 pessoas.

Esta sexta-feira, passa o filme “A General”, de Buster Keaton e Clyde Bruckman, de 1926. Johnnie é apaixonado pela sua locomotiva “A General” e também pela bela Annabelle Lee. A partir daqui muitas peripécias se desenrolam, tendo como cenário a guerra civil americana.

No sábado, dia 25, é exibido o filme “Amarcord”, de Frederico Fellini, de 1973. “Amarcord” que significa “eu recordo-me” é um olhar atento do realizador sobre a adolescência e juventude.

A iniciativa cine-esplanada decorre, desde há alguns anos, beneficiando do espaço exterior da casa do romancista de Seide, da envolvência da natureza e do ambiente camiliano. Este ano está inserida no programa de Verão “Anima-te, promovido pelo município famalicense.