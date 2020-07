Famalicão: Cinema e música na terceira semana do Anima-te

O programa cultural da Câmara Municipal para este verão, entra na terceira semana de atividade.

Na noite desta quarta-feira, dia 15, às 22 horas, há nova sessão Cinema Paraíso com a exibição ao ar livre da versão portuguesa do filme “Mr. Link”. Uma comédia de animação e aventura para toda a família, escrita e realizada por Chris Butler.

O concerto de Márcia, no âmbito do Devesa Sunset, acontece esta sexta-feira, dia 17, às 19 horas. A cantora regressa a Famalicão para apresentar o seu mais recente trabalho: “Vai e Vem”, editado em 2018.

Para o fim de semana estão marcados mais concertos, sempre às 19 horas. No sábado, dia 18, o recinto do Anima-te na Devesa, recebe a cantora famalicense Maria do Sameiro, e no domingo, sobe ao palco The Guit Kune Do, no âmbito do Ciclo Porta Jazz, promovido pela associação O Eixo do Jazz e pela associação Porta Jazz.

No sábado, dia 18 de julho, às 21h30, há também cinema ao ar livre, mas na Casa da Juventude com as Summer Film Sessions, com a presença de realizadores famalicenses.

De segunda a sexta os famalicenses podem ainda manter a forma com as aulas de desporto ao ar livre do programa Move-te, no Parque da Devesa e nas freguesias. Podem, também, aproveitar o Mercado Artesanal, na Praça D. Maria II, e desfrutar dos espaços de Street Food espalhados pelo centro da cidade.

Recorde-se que os espetáculos do programa Anima-te estão condicionados às normas determinadas pela Direção-Geral da Saúde devido à pandemia da COVID-19.

A entrada, incluindo o cinema, só é permitida mediante a apresentação de bilhete; são gratuitos e podem ser levantados, no local do evento (Parque da Devesa), no período das 3 horas que antecede o espetáculo. Uma pessoa pode levantar até 6 ingressos.