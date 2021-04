Famalicão: Cineclube retoma atividade no dia 22 de abril

Com o levantamento das medidas de restrição, na terceira fase do desconfinamento, os cinemas, teatros, auditórios e salas de espetáculos já podem reabrir. O Cineclube de Joane retoma, assim, a sua atividade com a exibição, a 22 de abril, às 19 horas, do filme «Museu», de Alonso Ruizpalacios.

Estreada na edição de 2018 do Festival de Cinema de Berlim – onde venceu o Urso de Prata para Melhor Argumento -, trata-se de uma comédia de ação com assinatura de Alonso Ruizpalacios (“Gueros”), que se baseia em factos reais.