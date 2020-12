Famalicão: Cineclube já tem programação para janeiro

Com sessões às 19 horas, no pequeno auditório da Casa das Artes, o mês de janeiro abre no dia 7, com a exibição de “O Ninho”, de Sean Durkin.

Uma semana depois, dia 14, de Federico Fellini, pode ver “Julieta dos Espíritos”; segue-se, no dia 21, o “Museu”, de Alonso Ruizpalacios e, para fechar o mês, no dia 28, é exibido “Listen”, de Ana Rocha de Sousa, distinguido com o prémio Bisato d’Oro de melhor realização – um dos galardões paralelos do Festival de Cinema de Veneza – e venceu também o prémio Sorriso Diverso Venezia “pela sua abordagem às questões sociais”