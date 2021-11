Famalicão: Cineclube abre dezembro com “Cry Macho” de Clint Eastwood

A programação do Cineclube de Joane para dezembro, começa no dia 2, com a exibição de “Cry Macho – A Redenção”, de Clint Eastwood, e prossegue no dia 9 com “Estive em Lisboa e lembrei de você”, de José Barahona.

Para o dia 16, de Sergei Loznitsa, pode ver “Funeral de Estado”.

As exibições são às 21h45, no pequeno auditório da Casa das Artes.

Entretanto, também já é conhecida a programação para o primeiro mês de 2022. Os filmes a ver são “Colectiv – Um Caso de Corrupção”, de Alexander Nanau, “Benedetta”, de Paul Verhoeven; “Eva” de Joseph Losey, e “O Nosso Tempo”, de Carlos Reygadas.