Famalicão Cidade Têxtil ganha projeção internacional em Liverpool

O Município de Vila Nova de Famalicão apresentou, pela primeira vez, a marca Famalicão Cidade Têxtil num evento internacional. Foi esta quarta-feira, 20 de junho, no Festival Internacional de Negócios de Liverpool. Uma apresentação que contou ainda com a presença das cinco startups famalicenses que acompanham a comitiva liderada pelo vereador Augusto Lima, responsável pelos pelouros da Economia, Empreendedorismo e Inovação e da Internacionalização na autarquia famalicense.

WestMister, Art’Sartorial, Tex Hub, Moovexx e Nalmok Consulting são as novas empresas que se mostram em Liverpool com a ambição de acumular conhecimento, perspetivar novos negócios e estabelecer conexões essenciais que lhes permitam chegar ao próximo nível. Com esta primeira participação no Festival Internacional de Negócios de Liverpool, o Município não só fortalece a projeção internacional da marca Famalicão Cidade Têxtil, contribuindo para o reconhecimento da sua importância capital para o sector têxtil e do vestuário nacional, como também apoia o crescimento e a robustez de startups com relevância no ecossistema empreendedor concelhio.

Esta quarta feira, após uma reunião com Gary Millar, Vice Mayor de Liverpool, Augusto Lima deu a conhecer a marca Famalicão Cidade Têxtil, nomeadamente a sua visão e missão, recordando desde logo a identidade industrial do concelho, que hoje é o epicentro regional da indústria têxtil em Portugal.

Foi um profícuo encontro de diplomacia económica entre Augusto Lima e Gary Millar com o Mayor a deixar em aberto a possibilidade de colaboração futura, nomeadamente no desenvolvimento de projetos conjuntos. O Festival Internacional de Negócios de Liverpool reúne 30 mil profissionais da indústria, 200 oradores e 55 sessões paralelas e decorre até ao final da semana.