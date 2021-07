Famalicão: Cidade Hoje transmite missa em honra de Nossa Senhora do Carmo

No próximo domingo, realiza-se a tradicional Peregrinação Arciprestal ao Santuário de Nossa Senhora do Carmo, na paróquia de Lemenhe, condicionada pelas restrições impostas pela pandemia associada ao vírus Covid-19.

Às 10 horas, o andor de Nossa Senhora do Carmo sairá da Igreja Paroquial de Lemenhe, transportada em viatura dos Bombeiros Voluntários Famalicenses, sem contar com acompanhantes. Chegando o andor ao Santuário, segue-se a celebração da eucaristia, às 10h30, presidida por D. Jorge Ortiga, Arcebispo de Braga, que será transmitida em diretor pela CIDADE HOJE na Rádio e Facebook.

Esta sexta-feira, no final da novena, marcada para as 21 horas, realiza-se a procissão com velas no recinto do Santuário, só com o andor e imagem, seguindo depois para a Igreja Paroquial em viatura dos Bombeiros Voluntários Famalicenses e sem acompanhantes. Já no sábado, haverá também Confissões, entre as 9 e as 11, na Igreja Paroquial.

No domingo, mas às 18h00, está marcada a oração do terço e sermão, seguindo-se a imposição do Escapulário de Nossa Senhora do Carmo a quem o desejar.