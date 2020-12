Famalicão: CIDADE HOJE agradece aos que estão na linha da frente na luta contra a covid-19

O Círculo de Cultura Famalicense (Cidade Hoje Rádio/Jornal/TV) prestou uma homenagem pública de agradecimento e reconhecimento a todos aqueles que estão na linha da frente para minimizar os impactos da covid-19 na vida de todos nós.

A cerimónia, que juntou várias entidades, desde a saúde, à ação social, segurança, voluntariado e Câmara Municipal decorreu na Clínica da Mulher e da Criança do Centro Hospitalar do Médio Ave, unidade de Famalicão, e vai ser transmitida, esta quinta-feira, a partir das 22 horas, no Facebook da Cidade Hoje.

Acompanhe este momento de agradecimento a todos aqueles que com um profissionalismo ímpar e um altruísmo próprio de quem vive mais o outro do que o seu próprio ser, souberam cuidar e proteger o próximo… quantas vezes em circunstâncias e com meios insuficientes…

Esta festa teve, ainda, momentos musicais a cargo de Pedro Maceiras, Diamantino Monteiro e Helena Fernandes que cantaram e encantaram com canções de Natal.

Tudo para ver e ouvir no Facebook da Cidade Hoje, esta quinta-feira, às 22 horas.