Famalicão: Ciclo de Concertos de Natal para ver online

Arranca, esta sexta-feira, o Ciclo de Concertos de Natal promovido pela Câmara Municipal. Até 27 de dezembro pode assistir, online, a oito concertos que vão ter lugar na Igreja Matriz Antiga de Famalicão mas, ao contrário do que estava inicialmente previsto, não vão contar com a presença de público por recomendação das autoridades de saúde. Assim, os concertos serão transmitidos em direto nas páginas de Facebook do Município de Famalicão e do projeto Famalicão Comunitário.

O primeiro concerto, “Natal Português”, acontece esta sexta-feira, dia 4, às 19 horas, protagonizado pela fadista famalicense Patrícia Costa. No domingo, dia 6 de dezembro, às 11 horas, surge a voz de um dos maiores tenores portugueses da atualidade, Carlos Guilherme, e da conceituada fadista Teresa Tapadas, acompanhados ao piano por Pedro Vieira de Almeida. Juntos vão interpretar peças sacras, portuguesas e tradicionais de Natal.

Para o segundo fim de semana de dezembro estão também agendados dois concertos. A sexta, dia 11, às 19h30, será dedicada aos clássicos de Natal, com temas populares natalícios do cancioneiro português. Já no sábado, dia 12, às 11h00, o galego Ariel Ninas e os portugueses Catarina Moura e César Prata interpretam o espetáculo “Do Natal aos Reis”, um concerto sobre canções tradicionais da Galiza e Portugal alusivas às celebrações de Natal e das Janeiras.

No Dia 18, sexta-feira, pelas 19h00, o concerto está a cargo da Famart Ensemble, com João Tomás Abreu e Ana Castro na viola, Luís Cruz no violoncelo e Miguel Rocha e Tiago Silva no violino; e no dia seguinte, dia 19, às 11h00, os famalicenses podem ouvir canções da Broadway, com o espetáculo “Christmas on Broadway”.

O Ciclo de Concertos de Natal prossegue no dia 20, às 11h00, com um concerto pelos jovens músicos profissionais da Arteduca – Conservatório de Música de Vila Nova de Famalicão, num programa que percorrerá diferentes estilos musicais.

A iniciativa termina no dia 27, às 11h00, com um concerto pelo Grupo Etnográfico Rusga de Joane e com a interpretação de temas do cancioneiro popular minhoto e da região.