Um ciclista sofreu uma queda, em plena N204, na freguesia do Louro, em Vila Nova de Famalicão e necessitou de ser assistido pelos bombeiros.

O acidente deu-se na Rua Padre Domingos Joaquim Pereira, cerca das 10h30 e para o local foram acionados os B.V.Viatodos e Famalicenses.

A vítima, com ferimentos que o colocam livre de perigo, foi transportado pelos Bombeiros de Viatodos para a unidade de Vila Nova de Famalicão do Centro Hospitalar do Médio Ave.

A situação gerou alguma confusão no trânsito.