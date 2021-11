Famalicão: Ciclista ferido em colisão com carro no centro de Ribeirão

Um ciclista com cerca de 35 anos ficou, na manhã desta terça-feira, ferido, na sequência da colisão com um carro, no centro da vila de Ribeirão, em Vila Nova de Famalicão.

O acidente aconteceu cerca das 08h40, na Avenida Rio Veirão, tendo sido mobilizada para o local uma equipa da Cruz Vermelha de Ribeirão e do INEM.

A vítima foi transportada para a unidade de Vila Nova de Famalicão do Centro Hospitalar do Médio Ave com ferimentos que não inspiram cuidados de maior.

A GNR tomou conta da ocorrência.