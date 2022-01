A votação para as legislativas arranca este domingo, com o voto antecipado. Em Vila Nova de Famalicão há 2 192 inscritos que vão exercer o seu direito de voto na EB Conde de S.Cosme, no centro da cidade.

Em comparação com o ato eleitoral anterior, são cerca de mais mil os inscritos para esta votação.

No local, onde vão existir seis mesas de voto, vão estar garantidas todas as questões de segurança relacionadas com a pandemia de Covid-19.