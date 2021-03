Um homem de 42 anos ficou ferido, depois de ter sido colhido por um veículo que circulava na N14, na freguesia de Gavião, em Vila Nova de Famalicão.

O acidente deu-se por volta das 09h30 deste domingo, na Avenida Santiago de Gavião, tendo sido acionados para o local os B.V.Famalicenses.

O ciclista acabou por ser transportado para a unidade de Vila Nova de Famalicão do Centro Hospitalar do Médio Ave com ferimentos que não inspiravam cuidados de maior.