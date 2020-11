Famalicão: Ciclista colhido por automóvel na Rua Saint Fargeau Ponthierry

Um ciclista foi colhido por um automóvel, na manhã deste domingo, na Rua Saint Fargeau Ponthierry, em Calendário, Vila Nova de Famalicão.

O acidente aconteceu cerca das 10h40, tendo para o local sido acionados os Bombeiros Voluntários Famalicenses.

Segundo a corporação que prestou o socorro, o ciclista, com 46 anos de idade, acabou por ser transportado para a unidade de Vila Nova de Famalicão do Centro Hospitalar do Médio Ave com ferimentos que não inspiravam cuidados de maior.

Desconhece-se em que circunstâncias a situação terá acontecido.