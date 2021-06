Famalicão: CEVE promove convívio cultural no Santuário de Nossa Senhora do Carmo

No âmbito da celebração dos seus 90 anos, a Cooperativa Elétrica do Vale D’Este volta a apresentar CEVE C.A.M.P (Comunidade Artes Música e Performance). Está programada para o dia 19, sábado, pelas 16 horas, no Santuário de Nossa Senhora do Carmo, com uma apresentação musical da Academia de Música de Viatodos, uma performance do seu Grupo de Teatro Via3, contando ainda com a participação especial do Grupo de Teatro Greculeme.

À semelhança do primeiro convívio, este é um evento gratuito desenhado e produzido de acordo com as regras e normas sanitárias indicadas pela Direção Geral de Saúde. Serão assim asseguradas as regras adequadas à boa execução do espetáculo em espaço público.

Recorde-se que o primeiro convívio da CEVE decorreu no mês de maio, em Monte de Fralães.

O CEVE C.A.M.P. (Comunidade Artes Música e Performance) é um ciclo de 3 iniciativas culturais e artísticas envolvendo artistas locais e destinado ao público de Barcelos e Famalicão, as duas áreas de intervenção da CEVE. O objetivo passa por «devolver à comunidade da sua área de concessão uma série de momentos de convívio, confraternização e bem-estar através de espetáculos culturais e artísticos em espaço público».