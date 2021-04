Famalicão: CEVE promove conferência sobre “Cooperativismo, Responsabilidade Social e Impacto Social Local”

No dia 7 de Maio, a Cooperativa Eléctrica do Vale d’Este promove uma conferência online, no formato de webinar, sobre Cooperativismo, Responsabilidade Social e Impacto Social Local.

Trata-se de mais uma iniciativa que marca o 90º aniversário da cooperativa, com um leque de entidades e personalidades a apresentar boas práticas e a partilhar conhecimento sobre estas três temáticas, abrindo também a possibilidade de uma reflexão conjunta com o auditório virtual.

No painel figuram três especialistas: Manuel António Pereira – Consultor em Impacto e Inovação Social; Eduardo Graça, da CASES – Cooperativa António Sérgio para a Economia Social; e João Meneses – secretário geral da Business Council for Sustainable Development (BCSD) Portugal.

Com com esta iniciativa que vai decorrer na plataforma Zoom, entre as 18 e as 19h30, a CEVE, não só assinala a sua missão social e os resultados da sua responsabilidade social com a comunidade local, como fomenta o conhecimento da importância e impacto das cooperativas no desenvolvimento social e económico local.