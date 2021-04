Famalicão: CEVE promove conferência sobre Cooperativismo, Responsabilidade Social e Impacto Social Local

No dia 7 de maio, entre as 18 e as 19h30, a Cooperativa Eléctrica do Vale d’ Este promove uma conferência online, no formato de Webinar, sobre Cooperativismo, Responsabilidade Social e Impacto Social Local. Esta é mais uma iniciativa que marca as comemorações do 90º aniversário da cooperativa tendo como convidados personalidades que vão apresentar exemplos boas práticas e partilhar conhecimento sobre estas 3 temáticas, abrindo também a possibilidade a reflexão conjunta com o auditório virtual.

Com moderação do presidente do Conselho de Administração da CEVE, Luís Macedo, no painel de oradores figuram especialistas nas referidas temáticas: Manuel António Pereira – Consultor em Impacto e Inovação Social; Eduardo Graça, presidente da direção da CASES – Cooperativa António Sérgio para a Economia Social; e João Meneses – secretário geral da Business Council for Sustainable Development (BCSD) Portugal.

Com esta conferência, a CEVE vai partilhar o seu posicionamento de agente histórico no território explanando o legado dos seus 90 anos, não só enquanto empresa de charneira no desenvolvimento social e económico da região, mas também enquanto cooperativa orientada por uma matriz de valores, princípios e missão social inscritos na sua Política de Responsabilidade Social orientada por valores de inclusão, inovação e sustentabilidade.

Para este evento, e porque se trata também de um momento para fomentar o conhecimento da importância e impacto das cooperativas no desenvolvimento social e económico local, a CEVE convida o Eduardo Graça – Cooperativa António Sérgio para a Economia Social (https://www.cases.pt/o) – que dará o seu testemunho sobre esta temática, partilhando algumas boas práticas de Responsabilidade Social no universo do Cooperativismo Nacional.

De igual importância a presença de João Meneses – Business Council for Sustainable Development (BCSD) Portugal – (https://bcsdportugal.org/) pelo facto da Cooperativa Eléctrica do Vale d’Este celebrar os seus 90 anos em pleno momento de reafirmação empresarial no setor energético português, tornando-se relevante não só dar a conhecer iguais boas práticas do ecossistema da Responsabilidade Social empresarial do setor energético como partilhar os desafios e oportunidades da década 2020-30, nomeadamente em termos de compromissos inscritos no Acordo de Paris, Pacto Ecológico Europeu Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 das Nações Unidas, entre outros.

Por último, registo para o consultor especialista em Impacto e Inovação Social, Manuel Pereira – MAP IN Strategic Creative Consultancy (http://mapin.pt/), para acompanhar e avaliar alguns dos efeitos do compromisso social da empresa para com a comunidade e o território, e partilhar os resultados e as evidências da monitorização das ações de apoio e filantropia estratégica da cooperativa junto de vários beneficiários na comunidade local e também a nível interno.

A conferência decorre no dia 7 de maio, entre as 18:00 e as 19:30, na plataforma ZOOM, sendo a inscrição gratuita mas obrigatória no seguinte link: https://zoom.us/webinar/register/WN_k4zOaqfwRzy3GCIFR7o81A