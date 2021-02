Famalicão: CEVE prepara-se para festejar 90 anos

A CEVE – Cooperativa Elétrica do Vale d`Este celebrou 90 anos no dia 18 de dezembro de 2020 e, para comemorar a data, elaborou um programa de atividades para realizar durante o primeiro semestre de 2021, com cooperadores, colaboradores, parceiros, clientes e comunidade em geral.

No dia 23 de abril, entre as 18 e as 19h30, está prevista uma conferência online sobre “Cooperativismo, Responsabilidade Social e Impacto Social Local”, com transmissão em formato webinar (plataforma teams, transmitido via fb); com os seguintes convidados: Manuel Pereira, MAP In; Eduardo Graça, Cases – Cooperativa António Sérgio para a Economia Social; João Meneses, BCSD – Conselho Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável.

Nos meses de maio e junho, a CEVE estará aberta ao público para dar a conhecer o acervo e espólio do seu Núcleo Museológico. Estão previstas visitas guiadas à CEVE para os dias 29 de maio (dia nacional da energia) e 1 de junho (dia mundial da criança).

A 15 de maio, em Lemenhe, numa parceria com a Associação Artesmusivi – Academia de Música de Viatodos, está programada uma peça musical.

Para 29 de maio, em Viatodos, juntamente com o Grupo de Teatro Local Greculeme, será apresentada uma peça de teatro.

A CEVE vai invadir o Parque da Devesa no dia 26 de junho, com uma performance e uma peça musical. Participam o Greculeme e a Academia de Música de Viatodos.

Dedicado ao cooperador e ao cooperativismo, a CEVE organiza, no dia 3 de junho, uma ação lúdico-cultural. A confirmar em função da pandemia.

Com este programa, a CEVE acredita estar a ilustrar o seu perfil empresarial, especialmente do ponto de vista da inovação e do desenvolvimento local sustentável na região, destacando também o seu caráter filantrópico e de impacto social.

Mais informações em [email protected]/https://www.ceve.pt/www.facebook.com/ceve.pt.