Famalicão: CEVE prepara programa comemorativo de 90 anos “Cheios de Energia”

A Cooperativa Elétrica do Vale d´Este comemora, no dia 18 de dezembro, 90 anos de atividade no serviço de distribuição e fornecimento de energia elétrica em baixa tensão.

A data será comemorada, com vários momentos, até ao próximo ano. As celebrações vão assinalar o desenvolvimento local, o carácter filantrópico e o impacto social da CEVE na sua área de concessão, sendo seu propósito aproximar e envolver a comunidade em iniciativas que visam o bem-estar, lazer e fruição cultural da população.

«Esteja atento ao programa de atividades, participe, partilhe e faça parte destes “90 Anos Ceve – Cheios de Energia”!», apela a CEVE.

A cooperativa presta serviços de distribuição e fornecimento de energia elétrica em baixa tensão a 14 freguesias da sua área de concessão: nove do concelho de Vila Nova de Famalicão e cinco do concelho de Barcelos.