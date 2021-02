A Cooperativa Elétrica do Vale d´Este, a comemorar 90 anos de existência, acaba de editar uma publicação que retrata a história, o impacto e o alcance da sua política de responsabilidade social na empresa e na comunidade da sua área de concessão.

No eBook, Ceve Solidária, pode conhecer um pouco dos valores, missão e o impacto social da Cooperativa Eléctrica do Vale d’Este, que tem sede na freguesia do Louro.