Famalicão: CEVE convida comunidade a visitar a empresa

A CEVE – Cooperativa Elétrica de Vale D`Este está a dar por concluído o programa de atividades dos seus 90 anos e uma das últimas atividades é uma visita ao interior da empresa. Chama-se “A CEVE aberta à comunidade” e é aberta aos cooperadores e à comunidade em geral. Estão previstas cinco visitas, em grupos de 10 pessoas, as quais serão acompanhadas por elementos da direção e por técnicos especializados da CEVE em cada uma das matérias.

O objetivo destas visitas é proporcionar a observação direta do interior da empresa, do ponto de vista da sua organização, do seu funcionamento e da sua operacionalidade; com visitação de unidades técnicas de produção de energia, de carregamento de automóveis elétricos, etc. Por exemplo, a visita incluirá a observação de um posto de transformação.

Também pretendem abordar alguns aspetos relevantes sobre a história da CEVE, a história da distribuição da energia elétrica em BT e sobre a problemática dos mercados de energia.

A visita será gratuita, mas carece de inscrição prévia. Ocorrerá num dos dias uteis compreendidos entre os dias 18 e 22 de outubro, inclusive, com início às 15h00 até às 16h30.

A inscrição deverá ser feita até ao próximo dia 14 de outubro, na sede da CEVE ou pelos seguintes contactos: E-mail: [email protected] – Tel. 252 309 650

Durante a visita, serão cumpridas as normas sanitárias indicadas pela Direção Geral de Saúde.