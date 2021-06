A instabilidade meteorológica prevista para este sábado, dia 19 de junho, e as normas anunciadas pela DGS relativamente a eventos culturais, levou a CEVE a adiar o CEVE CAMP2 – “Comunidade Arte Música e Performance”, que teria lugar no Santuário Nossa Senhora do Carmo, em Lemenhe.

A nova data será comunicado brevemente.

Esta iniciativa faz parte da celebração dos 90 anos da Cooperativa Elétrica do Vale D’Este.