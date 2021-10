Famalicão: CEVE abre portas ao público

A CEVE – Cooperativa Elétrica do Vale d´ Este promove, este mês, a última Iniciativa de Envolvimento e Proximidade com a Comunidade local, no âmbito das comemorações do 90º aniversário.

Entre os dias 18 e 22 de outubro, a empresa com sede na freguesia do Louro abre portas ao público em geral para um ciclo de visitas gratuitas durante uma semana e com sessões diárias.

Os visitantes terão a oportunidade de revisitar a história e a memória da empresa no território.