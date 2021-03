Famalicão: Cerca de 600 alunos assinalam Dia da Floresta e Dia da Água

Cerca de 600 alunos de 18 eco-escolas do concelho assinalam, este fim de semana, o Dia da Floresta e o Dia da Água.

As ações de sensibilização são online, com promoção da Câmara Municipal de Famalicão.

As sessões sobre a temática da água estão a ser dinamizadas pela Águas do Norte, através do seu plano de Educação Ambiental. É o caso do “Laboratório H2O”, oficina onde é explorado o valor da água e onde são dadas respostas a perguntas como “a água da torneira é segura e tratada?”, “e para onde vai depois de usada?”

Já para assinalar o Dia da Floresta está a ser promovida a sessão “Literacia para a Preservação das Florestas”. Trata-se de um projeto de educação ambiental da LPN – Liga para a Proteção da Natureza – que visa mostrar às crianças e jovens a importância da floresta, levando-as a descobrir diversas áreas florestais, curiosidades sobre o ecossistema associado e formas de contribuir para a sua conservação.

Refira-se que Vila Nova de Famalicão foi um dos 18 municípios portugueses escolhidos pela Liga para a Proteção da Natureza para a implementação deste projeto junto das escolas.

“Literacia para a Preservação das Florestas” pretende ser um projeto contínuo, uma vez que, para além de toda a informação e sensibilização que é dada sobre a importância das florestas, é ainda incentivada a cidadania ambiental, levando a que os alunos tenham uma maior consciência para as áreas naturais florestais da sua envolvência e adotem comportamentos e práticas simples no seu dia-a-dia que visem a preservação deste ecossistema e de toda sua biodiversidade.