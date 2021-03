Famalicão: Cerca de 42 mil euros para apoiar associações desportivas

Na última reunião de Câmara foram aprovados apoios financeiros, no montante de 41 825 euros, a associações desportivas com formação e outras atividades. As ajudas têm por base os montantes concedidos na época desportiva anterior.

Apesar de muitas atividades estarem suspensas, devido à pandemia, há despesas que se mantêm e, sem receita, o município receia que, em alguns casos, esteja em causa «a sobrevivência financeira» de algumas dessas associações.

Operário Futebol Clube – 7.675, Grupo Desportivo de Cavalões – 5.175; Desportivo de S. Cosme – 4.200; Grupo Desportivo do Louro – 7.125; Grupo Recreativo de Avidos e Lagoa – 1.950; Grupo Desportivo Fradelos- 5.500; Bairro Futebol Clube – 4.200; Famabasket, Clube Basquetebol de Famalicão – 2.500, Associação Desportiva Cultural de S. Mateus – 3.500.