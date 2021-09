Famalicão: Centro Social Paroquial de Avidos aumenta capacidade de resposta para 39 utentes

O Centro Social Paroquial de Avidos aumentou, de 10 para 39 utentes, a sua capacidade de resposta. A intervenção, que decorreu desde 2014, resultou de um investimento superior a 1,3 milhões de euros, com o apoio municipal no valor de 100 mil euros.

A conclusão das obras que permitiram este reforço de apoio social foi comemorado no passado sábado, momento que assinalou, de igual modo, o restauro da Igreja Paroquial de São Martinho de Avidos que inclui a remodelação do interior, reforço do telhado e modernização do espaço, nomeadamente, o equipamento de som. Aqui, houve um investimento de quase 190 mil euros, no qual a Câmara Municipal comparticipou com cerca de 50 mil euros.

Estas intervenções «resultam sempre do somatório de contributos», elogiou o presidente da Câmara Municipal. Paulo Cunha reconhece que o simples facto de se evidenciar «o problema já é uma tarefa comunitária, e se, em cima disso, dermos um contributo para o resolver é mais uma grande tarefa comunitária». Foi, deste modo, que o autarca enalteceu a união de esforços verificada, não só das instituições envolvidas, como da população local. «É importante que consigamos manter esta vontade férrea que temos de contribuir, de ajudar, de nos envolver».