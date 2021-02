Famalicão: Centro Social e Paroquial de S. Cosme celebra 20.º aniversário

O Centro Social e Paroquial de Vale S. Cosme celebrou, no passado dia 7 de fevereiro, 20 anos «de muita e generosa entrega, dedicação e de um desinteressado serviço, mas sempre em defesa da vida e de um futuro melhor», assinala a instituição presidida pelo padre José Faria.

Em tempo de comemoração, o Centro Social lavra um agradecimento aos pais, aos benfeitores, amigos e colaboradores, assumindo que os efeitos sociais e económicos da pandemia têm alterado o normal funcionamento da instituição, ultrapassado pelo «árduo trabalho e esforço colossal que marcaram a vossa ação nos últimos meses, sempre com vista a garantir a segurança, a proteção e o bom serviço a todos aqueles (crianças e idosos) que estão ao nosso cuidado e, de modo particular, daqueles que se viram privados de poder sair do seu domicílio mas, a quem nunca nada faltou».

O que o futuro possa reservar, fica a certeza que «estaremos mais fortes, mais unidos e responderemos ainda melhor, pois a turbulência é sempre rastilho para a revitalização e a reinvenção de objetivos, de estratégias e de medidas de ação», promete a direção.

Os utentes, «exemplo de serenidade, de solidariedade uns para com os outros e pelo estímulo que, mesmo estando a passar um momento menos positivo da sua vida, conseguem sempre deixar uma palavra de incentivo», ajudaram a instituição «a perceber que com amizade, coragem, força e confiança em Deus, tudo se resolve», reconhece José Faria, que deseja que «2021 seja, um virar de página, um consolidar de afetos, de sentimentos de pertença, de valores e de aposta em novos projetos».