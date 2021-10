Famalicão: Centro Social e Paroquial de Castelões assaltado

Na madrugada do passado sábado, o Centro Social e Paroquial de Castelões foi assaltado por um homem que atuou de cara tapada. Apesar de estarem utentes do lar e funcionários no piso superior, só se aperceberam que algo estava errado quando soou o alarme.

Depois de arrombar uma porta, o assaltante entrou no rés do chão do edifício e mesmo depois do alarme ter sido acionado ainda teve tempo para se dirigir a uma gaveta e roubar algum dinheiro que os funcionários guardavam para jogar no euromihões.

O assalto decorreu no piso inferior da instituição onde funcionam várias valências, como o jardim de infância, creche e centro de dia. Mas, no piso superior, onde está o lar, encontravam-se utentes e funcionários que ficaram preocupados com o som do alarme. No entanto, nada viram pois o assaltante colocou-se rapidamente em fuga.

As autoridade policiais estiveram no local e investigam o assalto.