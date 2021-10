Famalicão: Centro Social e Paroquial de Brufe apresenta Boletim e o Caderno da Coragem

O Centro Social e Paroquial de S. Martinho de Brufe promove, na noite desta sexta-feira, pelas 21h15, a cerimónia de lançamento do Boletim 2020 e do Caderno da Coragem.

O boletim 2020 apresenta, na sua décima primeira edição, os acontecimentos e as vivências do ano passado, com testemunhos de utentes, colaboradores, famílias e outros. O Caderno da Coragem apresenta-se, simultaneamente, como uma agenda e um bloco de notas. O caderno será um bom auxílio às notas pessoais, ou até mesmo à agenda profissional, que pode ser um presente para familiares e amigos. Desta forma, quem o adquirir estará a ajudar esta instituição.

A apresentação decorre nas instalações desta instituição particular de solidariedade social.