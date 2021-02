Famalicão: Centro Social da Paróquia de Esmeriz celebra esta quarta-feira 20 anos

O Centro Social da Paróquia de Esmeriz celebra esta quarta-feira 20 anos de existência. Para já, o aniversário não pode ser assinalado com atividades presenciais, devido ao confinamento, mas há um plano de eventos para 2021.

O padre Nuno Vilas Boas, presidente da instituição, realça a intenção de ir ao encontro dos idosos e doentes em casa e dos seus cuidadores. Um trabalho que vai ser feito com a colaboração de outras instituições.

Mas, o Centro Social da Paróquia de Esmeriz tem outros projetos. Além de conferências, festas e concertos de música para assinalar os 20 anos, há um projeto relacionado com o melhoramento das acessibilidades dentro da instituição. O edifício tem duas décadas e apesar de estar em boas condições precisa de se adaptar a novas realidades. Assim, há uma candidatura ao programa 2020, já aprovada, para melhorar o espaço interior, para que crianças e idosos possam interagir mais.

Por causa da pandemia, até junho/julho as atividades presenciais não devem acontecer, mas há um planeamento para iniciarem no verão. É o retomar de atividades como os Trilhos de Esmeriz; em junho, uma caminhada até S. Bento da Porta Aberta; para setembro está planeada uma peregrinação com os idosos ao Santuário de Fátima; em outubro deverá acontecer um jantar com amigos e empresas solidárias.