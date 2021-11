O Centro Pastoral e Paroquial de Novais é inaugurado na manhã deste domingo, às 10 horas.

Orçado em 355 mil euros, com apoios públicos (da Câmara Municipal e da Junta de Freguesia) que ascendem os 100 mil euros, o edifício, com uma área de 700 metros quadrados, contempla um salão polivalente, salas de catequese, cartório entre outros espaços.

A inauguração do edifício conta com a presença do presidente da Câmara Municipal, Mário Passos.