Famalicão: Centro Hospitalar já efetuou três mil testes covid-19

Desde que dispõe de capacidade para efetuar internamente testes covid, o CHMA já realizou três mil testes, estando, neste momento, a assegurar também a sua realização para utentes referenciados pelo ACES de Famalicão.

De volta ao atendimento normal, mantêm-se, no entanto, algumas práticas ativas do período de maior surto da pandemia, e uma delas é o atendimento diferenciado nos serviços de urgência (Famalicão e Stº Tirso), com circuitos autónomos e disponibilidade de internamente para doentes covid, que felizmente não tem sido preciso.

Nesta nova “normalidade”, há um maior recurso às teleconsultas (só para consultas subsequentes, uma vez que as primeiras consultas continuam a ser presenciais) e o número de consultas externas realizadas já se aproxima de 80% do número médio de consultas realizadas pré-pandemia.

A atividade cirúrgica também recupera, especialmente a cirurgia de ambulatório, que atualmente já realiza cerca de 75% das cirurgias que realizava no ritmo normal, antes do início da pandemia.

Para atenuar o impacto nos doentes internados da ausência de visitas, o CHMA está a disponibilizar, nas duas Unidades, meios eletrónicos de comunicação (videochamadas) para comunicação com familiares.

O regresso a uma quase normalidade faz-se dentro de regras apertadas de segurança e higiene. Desde já, a direção do Hospital agradece a «compreensão e colaboração dos profissionais e dos utentes que tem sido exemplar»