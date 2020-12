Famalicão: Centro Hospitalar do Médio Ave tem 80 pessoas internadas com covid-19

O Centro Hospitalar do Médio Ave (unidade de Famalicão) tem 80 pessoas hospitalizadas com covid-19. Um número, ainda assim, mais baixo do que há algumas semanas em que chegou quase às cem pessoas.

Recorde-se que o concelho de Famalicão também tem vindo a registar uma descida no número de infetados, segundo dados da Direção Geral da Saúde (GDS).

Nos últimos 14 dias (04/12 – 17/12), o concelho de Famalicão registou 1164 novos casos por 100 mil habitantes, mas na semana de 25 de novembro a 8 de dezembro, Famalicão contabilizava 1424 casos.

Os números continuam a colocar Famalicão em risco extremamente elevado de contágio.