Famalicão: Centro de Vacinação vazio mas sistema do SNS alerta para “tempo de espera superior a 1 hora”

Os Centros de Vacinação do país estão, este fim de semana, com horário alargado até às 17h para vacinação contra a Covid-19 (3ª dose – reforço) e gripe.

Em Vila Nova de Famalicão, no centro localizado na antiga Didáxis de Vale S.Cosme, a afluência de utentes tem sido muito baixa, no entanto, a informação que o Serviço Nacional de Saúde dá é contrária, alertando até para um tempo de espera superior a uma hora.

A Cidade Hoje esteve no local e testemunhou que não existe espera em nenhuma das fases do processo (desde a entrada com o preenchimento de dados até à toma das vacinas).

Este tipo de falhas são recorrentes e induzem os utentes em erro.

A informação sobre a afluência aos Centros de Vacinação pode ser consultada nesta página.