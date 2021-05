Famalicão: Centro de Recursos Educativos inaugurado segunda-feira

O CIIES – Centro de Inovação, Investigação e Ensino Superior, em Vale S. Cosme passa a contar com mais uma valência. Trata-se do Centro de Recursos Educativos, espaço que é inaugurado segunda-feira, às 15 horas, pelo presidente da Câmara Municipal, Paulo Cunha, em cerimónia que conta com a presença do Delegado Regional de Educação do Norte, Sérgio Afonso, e dos vereadores municipais Leonel Rocha, Mário Passos e Augusto Lima.

Este Centro de Recursos Educativos visa desenvolver competências e capacitação a alunos com Necessidades de Saúde Especiais, independentemente das suas limitações, no sentido de melhorar a qualidade e bem estar de vida.

O centro, que é constituído por vários espaços como salas de intervenção terapêutica e especializada, destina-se a crianças e jovens a frequentar a rede escolar e solidária do Município que necessitem de medidas de suporte à aprendizagem; crianças acompanhadas e referenciadas para a intervenção da Equipa Local de Intervenção (ELI); jovens e adultos que frequentam as instituições do concelho no âmbito da Deficiência.