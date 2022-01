Famalicão: Centro de Recolha Animal resgata com sucesso gato que subiu para poste (c/vídeo)

As candidaturas de projetos no âmbito do “Apoio à Descarbonização da Indústria”, inserido no Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), encontram-se a decorrer. As candidaturas estão enquadradas num conjunto de medidas que visam contribuir para a neutralidade carbónica. As empresas e indústrias interessadas em concorrer ao programa podem esclarecer as suas dúvidas junto do Famalicão Made IN.

Os interessados podem marcar uma reunião através do site (https://www.famalicaomadein.pt/_pedido_de_contacto), pelo 252 320 930 ou pelo e-mail madein@famalicao.pt.

As candidaturas podem ser apresentadas até às 19h00 do dia 29 de abril de 2022.