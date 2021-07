Famalicão: Centro de Investigação das Demências de Riba de Ave pronto em agosto

Salazar Coimbra, administrador delegado do Hospital Narciso Ferreira, de Riba de Ave, adiantou, num colóquio organizado pelo PS, que as obras de construção do Centro de Investigação, Diagnóstico, Formação e Acompanhamento das Demências deverão ficar concluídas no final de agosto.

Apesar disso, ainda não foi vencida toda a tramitação administrativa e de licenciamentos para a sua entrada em funcionamento. Por isso, aproveitando a presença da ministra Ana Mendes Godinho, pediu a intervenção do Governo, segundo consta num comunicado enviado pelo PS a propósito do colóquio que decorreu esta quarta-feira.

Esta retorquiu que uma das suas «tarefas prioritárias» nesta altura é «fechar o nosso Simplex Social», para «simplificar os processos de licenciamento e não atrasar as boas ideias sem necessidade».

Aliás, prosseguiu, «peço os vossos contributos nesta matéria, para a simplificação refletir as necessidades de quem está no terreno e servir para continuarmos a escalar e a evoluir, a sermos mais eficientes».